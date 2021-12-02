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На Дону еще 602 человека смогли победить коронавирус

На Дону еще 602 человека смогли победить коронавирус

В донском регионе еще 602 человека смогли победить коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области 4 декабря.

Большинство из тех, кто заболевает опасной инфекцией, переносят ее в легкой форме, с симптомами ОРВИ, но бывают и тяжелые случаи, когда пациентам требуются госпитализация или подключение к искусственной вентиляции легких. В настоящее время на ИВЛ пребывают 360 человек. Из них 43 находятся в тяжелом состоянии и получают необходимый для жизни кислород через специальную трубку, помещенную в трахею.

Напомним, за весь период пандемии в Ростовской области COVID-19 выявили уже у 178 154 человек, проживающих на территории региона. Из них 656 подхватили инфекцию за последние сутки.
Фото: covidnet.ru
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