Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону 213 зараженных COVID-19 подключены к ИВЛ

На Дону 213 зараженных COVID-19 подключены к ИВЛ

На Дону 213 зараженных коронавирусной инфекцией подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом сообщили в Правительстве Ростовской области. Они находятся в тяжелом состоянии.

По данным Роспотребнадзора на 24 апреля, 12 инфицированных пребывают на инвазивной ИВЛ. Они получают кислород через эндотрахеальную трубку и находятся без сознания. Остальные 201 пациент дышат через маску, мундштук или шлем.

Напомним, подключение к искусственной вентиляции легких требуется тем пациентам, у кого наблюдается кислородное голодание. Его симптомами являются: одышка и бледность кожных покровов. Чтобы органы дыхания могли восстановить свои функции, оборудование поставляет искусственно созданный кислород, и человек продолжает жить.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.