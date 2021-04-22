На Дону 213 зараженных COVID-19 подключены к ИВЛ

На Дону 213 зараженных коронавирусной инфекцией подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом сообщили в Правительстве Ростовской области. Они находятся в тяжелом состоянии.По данным Роспотребнадзора на 24 апреля, 12 инфицированных пребывают на инвазивной ИВЛ. Они получают кислород через эндотрахеальную трубку и находятся без сознания. Остальные 201 пациент дышат через маску, мундштук или шлем.Напомним, подключение к искусственной вентиляции легких требуется тем пациентам, у кого наблюдается кислородное голодание. Его симптомами являются: одышка и бледность кожных покровов. Чтобы органы дыхания могли восстановить свои функции, оборудование поставляет искусственно созданный кислород, и человек продолжает жить.