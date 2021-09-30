На Дону еще 338 жителей выздоровели от коронавируса

В Ростовской области от коронавирусной инфекции вылечили еще 338 жителей. Об этом сообщили в региональном правительстве 2 октября.По данным Роспотребнадзора, общее число выздоровевших в регионе составило 120 569 человек. Большинство из них смогли перенести болезнь в легкой форме с симптомами ОРВИ: головная боль, повышенная температура тела, боль в горле, насморк, слабость и сонливость. Многие пациенты отмечали у себя потерю обоняния и вкуса.Несколько тысяч жителей донского региона сейчас борются с инфекцией. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 397 больных.За минувшие сутки опасный вирус унес жизни 28 человек, а общее количество умерших превысило 6,5 тысяч жителей.