На Дону от COVID-19 выздоровели еще 303 человека

В донском регионе от COVID-19 вылечили еще 303 человека. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области 28 августа. Общее число выздоровевших достигло 106 444 жителей.Большая часть тех, кто перенес заболевание, справились с ним в легкой форме, с симптомами ОРВИ: повышенная температура тела, боль в горле, насморк. Некоторые пациенты отмечали у себя потерю запаха и вкуса. Но бывали и тяжелые больные, которые были госпитализированы и лечились в стационарах. Тех, чьи легкие были сильно поражены вирусом, подключали к искусственной вентиляции легких.По данным на 28 августа, на ИВЛ находятся 389 зараженных жителей. Из них 34 пребывают на оборудовании инвазивно, в тяжелом состоянии.