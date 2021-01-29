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Еще 24 человека умерли в Ростовской области от COVID-19

Еще 24 человека умерли в Ростовской области от COVID-19
В Ростовской области еще 24 человека умерли от коронавируса. Об этом 31 января сообщает региональное правительство.

За последние 24 часа скончались 12 женщин и столько же мужчин. От инфекции умерли дончанки в возрасте от 60 до 95 лет, а также мужчины в возрасте от 44 до 85 лет. Все они страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Инфекция особо опасна для пенсионеров и людей с заболеваниями. При этом вирус не щадит никого, от COVID-19 умирают как дети, так и молодежь.

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