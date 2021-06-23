На Дону директор центра всеобуча по плаванию отделалась «условкой» за смерть девочки
Цимлянском районе суд вынес приговор директору спортивно-оздоровительного центра «Лидер», который специализировался на обучении детей плаванию. Ларису Н. признали виновной по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека».
Страшная трагедия произошла в июне 2018 года в Цимлянском филиале «Спортивной школы олимпийского резерва № 29». Во время занятий по плаванию утонула ученица 3-го класса местной школы №3. Тренер занимался с другими детьми. Когда он повернулся к девочке, то увидел ее лежащей вверх спиной на поверхности воды. Преподаватель вытащил школьницу и попытался вернуть ее к жизни. Однако спасти ребенка не удалось.
В центре «Лидер» провели проверку и возбудили уголовное дело в отношении директора. В ходе следствия оказалось, что у центра не было лицензии, позволяющей заниматься образовательной деятельностью. Директор не имела права на оказание услуг по обучению плаванию. Однако все равно заключила договор со СШОР №29, где и утонула девочка.
Суд приговорил Ларису Н. к условному сроку на два года с испытательным сроком на 1 год. Приговор еще не вступил в законную силу.
Примечательно, что тренер также как и его директор избежал реального срока. Как сообщал Rostov.ru, его приговорили к двум годам ограничения свободы с лишением на один год права заниматься деятельностью, связанной с контролем безопасности жизни и здоровья детей, занимающихся в бассейнах и на открытой воде. Его обвиняли по статье «Причинение смерти по неосторожности».