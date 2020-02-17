На Дону осудили тренера за смерть ребёнка во время всеобуча по плаванию



В Ростовской области вынесли приговор в отношении тренера отделения плавания Цимлянского филиала «Спортивная школа олимпийского резерва № 29». Преподавателя обвиняли в причинении смерти по неосторожности.



Трагический случай произошёл в июне 2018 года в Цимлянске. Во время занятий по плаванию утонула ученица 3-го класса местной школы № 3. По словам тренера, группа детей выполняла упражнения в бассейне. Занимаясь с другими детьми, он повернулся и увидел школьницу, которая лежала на поверхности воды вверх спиной. Преподаватель вытащил девочку из воды и оказал ей первую помощь. Позже на место прибыли медики «скорой». Несмотря на реанимационные мероприятия, спасти ребёнка не удалось.



В отношении тренера было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- Суд приговорил мужчину к двум годам ограничения свободы с лишением на один год права заниматься деятельностью, связанной с контролем безопасности жизни и здоровья детей, занимающихся в бассейнах и на открытой воде, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.



Кроме того, по решению суда осуждённый возместит причинённый моральный вред родителям погибшей.