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На Дону число выздоровевших вновь перевалило за тысячу

На Дону число выздоровевших вновь перевалило за тысячу

В Ростовской области продолжает расти количество человек, победивших коронавирусную инфекцию. За минувшие сутки от COVID-19 избавились 1 007 человек. У них нет никаких симптомов, и больше находиться на самоизоляции им не нужно. Об этом сообщает правительство Ростовской области.

Положительная динамика наблюдается и в количестве заболевших коронавирусом за сутки - 539 человек. Всего в Ростовской области более 189 тысяч инфицированных.

В стационаре находятся 2 728 пациентов с подтвержденным ковидом. Состояние 46 из них медики расценивают как тяжелое. Их ввели в искусственную кому и подключили к высокоточной аппаратуре. Еще 237 человек могут самостоятельно дышать и передвигаться. Однако у них в крови недостаточно кислорода, поэтому они дышат с помощью масок и мундштуков.

В последние несколько дней в регионе наблюдается снижение ежедневного числа новых случаев заболевания. Однако остается необходимым соблюдение всех действующих ограничений.
Фото: nykhas.ru
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