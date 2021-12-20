На Дону число выздоровевших вновь перевалило за тысячу

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В Ростовской области продолжает расти количество человек, победивших коронавирусную инфекцию. За минувшие сутки от COVID-19 избавились 1 007 человек. У них нет никаких симптомов, и больше находиться на самоизоляции им не нужно. Об этом сообщает правительство Ростовской области.Положительная динамика наблюдается и в количестве заболевших коронавирусом за сутки - 539 человек. Всего в Ростовской области более 189 тысяч инфицированных.В стационаре находятся 2 728 пациентов с подтвержденным ковидом. Состояние 46 из них медики расценивают как тяжелое. Их ввели в искусственную кому и подключили к высокоточной аппаратуре. Еще 237 человек могут самостоятельно дышать и передвигаться. Однако у них в крови недостаточно кислорода, поэтому они дышат с помощью масок и мундштуков.В последние несколько дней в регионе наблюдается снижение ежедневного числа новых случаев заболевания. Однако остается необходимым соблюдение всех действующих ограничений.