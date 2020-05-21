На Дону число людей с диагнозом «коронавирус» подскочило на 353

В Ростовской области за сутки число людей с диагнозом «коронавирус» увеличилось на 353. Таким образом, по состоянию на утро 23 мая всего в регионе – 3 417 заболевших. Официальные данные опубликованы на интернет-портале стопкоронавирус.рф.На Дону остаётся неудовлетворительным коэффициент распространения коронавирусной инфекции. Пока в среднем каждый инфицированный заражает более одного человека. Ситуация же будет считаться хорошей, когда этот показатель станет меньше единицы. На статистику повлияла вспышка заболеваемости в Сальском психоневрологическом интернате. Здесь коронавирусом заразились 334 проживающих и 23 сотрудника. Эти цифры и показали такой огромный скачок заболевших за сутки.В России за сутки диагноз подтвердили у 9 434 человек. Всего заражённых - 335 882. Летальных исходов зафиксировано 3 388.