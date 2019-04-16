На Дону чиновницу и предпринимателей осудили за хищения



В Сальском городском суде Ростовской области чиновницу и предпринимателей осудили за хищения из бюджета. Сапунову, Фирсова и Рожнова обвиняли по статье «Мошенничество».



Сапунова работала заместителем начальника в МБУ «Расчетный центр образования Сальского района». Установлено, что чиновница принимала от бизнесмена фиктивные договоры на оказание услуг образовательным учреждениям. Они занимались махинациями с февраля 2014 по апрель 2016. Мошенники похитили около 16 миллионов. С ноября 2015 по апрель 2016 года Сапунова совершала подобные преступления с Фирсовым. В этот раз они присвоили 400 тысяч.



Сапунову, Рожнова и Фирсова признали виновными. Сапуновой назначили 7 лет колонии и штраф в 550 тысяч рублей. Фирсов получил три года условно. Дело Рожнова рассматривали в особом порядке.