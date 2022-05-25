На Дону четыре инвестпроекта на 27 миллиардов рублей пополнили «Губернаторскую сотню»

Фото: правительство Ростовской области.

Глава региона поддержал предложение включить в «Губернаторскую сотню» еще четыре инвестиционных проекта. Это производственные планы группы компаний «ЮгСтройИнвест-Дон», «Клевера», Кагальницкого мясокостного и Шахтинского полиэфирного заводов. Общая сумма, которую позволят привлечь проекты, составит почти 27 миллиардов рублей. Решение об их включении в «Губернаторскую сотню» приняли на заседании совета по инвестициям. В мероприятии участвовали инвесторы, руководители системообразующих предприятий, предприниматели и главы городов и районов.Заседание открыл Василий Голубев. Губернатор отметил, что на бизнес региона возлагаются большие надежды.— Успех любого предпринимателя — это ответ тем непростым вызовам для экономики России и региона, — объяснил Василий Голубев. — Правительство донского региона продолжает работать с инвесторами, что называется, в ручном режиме. Мы заинтересованы в сохранении каждого проекта, инвестора, предприятия в Ростовской области.Одним из проектов, вошедших в «Губернаторскую сотню», стала комплексная жилая застройка на Левобережной улице. «ЮгСтройИнвест-Дон» планирует вложить в проект более 22 миллиардов рублей в течение 10 лет. Деньги направят на строительство 13 многоквартирных домов. Микрорайон рассчитан на жилье общей площадью 318 тысяч квадратных метров. Построят и объекты социальной инфраструктуры: два детсада на 400 мест, школу на 1 100 мест, поликлинику на 150 посещений в смену. В проектирование входит и благоустройство паркового пространства. Сейчас там проводится инженерная подготовка участка.Еще один проект стоимостью 3 млрд рублей — по строительству в Шахтах полиэфирного завода – будет осуществлен к концу этого года. Он позволит создать первый в России завод по производству полиэфирного волокна текстильного значения и заместить импортное сырье. Волокно будут использовать для медицинских и изделий личной гигиены.На предприятии откроют 260 рабочих мест, а производственная мощность завода составит 200 тонн полиэфирного волокна в сутки. Готовность проекта составляет 90%: оборудование уже поставлено на площадку, а строительные работы завершаются.«Кагальницкий мясокостный завод» к 2025 году в Орловском районе должен наладить выпуск кормовых концентратов и пэтфудов, запустить линию варочных котлов. Основное сырье — утилизированные отходы животного происхождения объемом 12 тысяч тонн в год. Также в планах компании — завод по производству кормов для сельхозживотных. Объем инвестиций составляет 277 миллионов рублей, из них на 30 уже закупили оборудование. На предприятии будут работать 100 сотрудников. Ввод в эксплуатацию первой производственной линии запланирован на 2022 год.Проект компании «Клевер» на 1,5 миллиарда рублей по производству сельхозтехники в Таганроге обеспечит 1,5 тысячи новых рабочих мест. Ожидаемый объем выпускаемой продукции — 3 миллиарда рублей в год. Ввод первой очереди запланирован в 2023 году. Сейчас подготавливают площадку и подбирают оборудование.Василий Голубев поддержал эти четыре проекта, отметив их высокий экономический и социальный эффект. Перечень «губернаторской сотни» ведется в Ростовской области с 2011 года. За это время реализованы 87 проектов с общим объемом инвестиций в 265,8 миллиарда рублей. Новые производства созданы в традиционных для донского региона отраслях: промышленность, включая топливно-энергетический комплекс, и сельское хозяйство.На совещании выступили руководители нескольких системообразующих предприятий Дона. Генеральный директор комбайнового завода «Ростсельмаш» Валерий Мальцев поблагодарил Василия Голубева за поддержку и включение строящегося тракторного завода в перечень региональных инвестпроектов.— Благодарю за помощь и за включение тракторного завода, запуск которого намечен на следующий год, в перечень региональных инвестпроектов. Кроме того, производство вошло в «100 губернаторских проектов», и это тоже очень помогло нашей компании, — сказал Валерий Мальцев.Он отметил, что на заводе давно занимаются импортозамещением. Компания активно развивается, несмотря на введенные санкции, внедряет новые проекты. Донской техникой убирается около 70% хлеба в стране. Завод создает более 150 моделей модификаций: техника пашет, сеет, обрабатывает и убирает урожай. Чтобы создать прицепную технику, строят завод АО «Клевер». В ближайшем будущем появится и завод по производству трансмиссий.Глава крупнейшего изготовителя оболочки для мясных продуктов, компании «Атлантик-Пак», Игорь Переплетчиков рассказал, что при поддержке областного правительства предприятие получило квоты на сырье. Таким образом, к концу 2022 года 70% сырья будет отечественным, а остальное будет приобретаться путем параллельного импорта, и все производители будут обеспечены продукцией «Атлантик-Пака» в полном объеме.Руководитель крупнейшего российского предприятия «Элис Фэшн Рус» Александр Еремеев сообщил, что на пяти фабриках работают около двух тысяч человек. Одним из эффективных инструментов гендиректор назвал полученный заем регионального фонда развития промышленности — 100 миллионов рублей.Помимо займов, действуют и другие инструменты поддержки. Как сообщил министр промышленности Ростовской области Андрей Савельев, это субсидирование затрат, связанных с подключением к инженерной инфраструктуре, уплатой процентов по кредитам, налоговые льготы, инвестиционный налоговый вычет, финансовая поддержка агропромышленного комплекса, транспорта, малого и среднего бизнеса, а также ресурсоснабжающих организаций. Кроме того, на днях принято постановление о льготном финансировании поставок приоритетной импортной продукции.Предприниматели назвали принятый на Дону пакет антисанкционных мер системным, нацеленным на долговременное воздействие. В нем учтены запросы бизнеса по льготному кредитованию, налогообложению, снижению административного давления. Также предприниматели предложили ввести дополнительные меры поддержки.Валерий Мальцев озвучил идею о докапитализации Фонда развития промышленности для увеличения льготного займа. Предприниматели опасаются заключать контракты на поставку иностранных комплектующих, так как могут получить отказ. Страхование уплаченных денег помогло бы решить эту проблему. Например, можно дополнить портфели продуктов коммерческих банков инвесткредитами, равными по стоимости продуктами Фонда развития промышленности в пределах 3%.— Мы уже обсуждали на федеральном уровне часть озвученных предложений, другие инициативы будут рассмотрены правительством Ростовской области, — резюмировал Василий Голубев.