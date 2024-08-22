В Ростовской области родные ищут 35-летнего мужчину

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В Ростовской области пропал без вести 35-летний мужчина. О местонахождении Алексея Карлагина ничего не известно с 20 августа.В тот день Алексей собрался и вышел из дома в неизвестном направлении. Как сообщили близкие, они сначала пытались самостоятельно связаться с мужчиной. Когда стало ясно, что он не выйдет на связь, они обратились за помощью. Мужчину ищут правоохранительные органы, волонтеры, родные и близкие.У Алексея нормальное телосложение и рост около 160-170 сантиметров, короткие темно-русые волосы и карие глаза.Если у вас есть информация о местонахождении мужчины, сообщите по номерам: 112 или 8-951-829-82-49.