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На должность замглавы администрации Гуково назначили Наталью Обоймову

На должность замглавы администрации Гуково назначили Наталью Обоймову
Замглавы администрации Гуково стала Наталья Обоймова. Ранее она занимала пост руководителя аппарата администрации города Шахты.

Чиновница окончила магистратуру по направлению «Реклама и связь с общественностью». Свою карьеру Обоймова начала в качестве преподавателя «Экономической теории» ЮРГУЭС в городе Шахты.

После этого неоднократно меняла работу. В том числе являлась руководителем отдела маркетинга и внешнеэкономических связей, была начальником отдела стратегии и маркетинга мэрии города. Затем занимала разные руководящие должности.

А в 2019 году трудилась в аппарате управления на должности начальника отдела контроля предоставления муниципальных услуг администрации в Шахтах.
Фото: КВУ
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