На должность замглавы администрации Гуково назначили Наталью Обоймову

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Замглавы администрации Гуково стала Наталья Обоймова. Ранее она занимала пост руководителя аппарата администрации города Шахты.Чиновница окончила магистратуру по направлению «Реклама и связь с общественностью». Свою карьеру Обоймова начала в качестве преподавателя «Экономической теории» ЮРГУЭС в городе Шахты.После этого неоднократно меняла работу. В том числе являлась руководителем отдела маркетинга и внешнеэкономических связей, была начальником отдела стратегии и маркетинга мэрии города. Затем занимала разные руководящие должности.А в 2019 году трудилась в аппарате управления на должности начальника отдела контроля предоставления муниципальных услуг администрации в Шахтах.