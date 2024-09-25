Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Уголовное дело возбудили после гибели рабочего на стройке в Шахтах

Уголовное дело возбудили после гибели рабочего на стройке в Шахтах
В СУ СКР по Ростовской области возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда» после гибели мужчины на стройке. Трагедия произошла 24 сентября в городе Шахты.

Рабочие занимались капремонтом в здании молодежного центра «Импульс» на улице Советской. В какой-то момент на 56-летнего строителя упала бетонная плита. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Отметим, что капитальный ремонт в здании планировали завершить до 2 декабря 2024 года. На работу выделили более 60 миллионов рублей.
Фото для иллюстрации: Администрация города Шахты
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.