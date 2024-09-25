В Ростове завершают работы по восстановлению и нанесению горизонтальной разметки на дорогах

Фото: Администрация Ростова.

В Ростове-на-Дону завершаются работы по восстановлению и нанесению горизонтальной разметки на дорогах города. Об этом сообщил глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.К выполнению работ специалисты приступили в апреле этого года, со стартом дорожного сезона. Ремонт продолжался на протяжении всего летнего периода.- На сегодня нанесено более 160 тысяч квадратных метров – это 90% от запланированного объема, - рассказал Алексей Валентинович.В качестве материала для разметки использовали термопластик. Он обеспечивает маркировку дорожного полотна и безопасность дорожного движения. Материал считается наиболее устойчивым в условиях повышенного износа в зимний период.Кроме того, до 1 ноября планируется отремонтировать тротуары в центральной части города – на проспекте Буденновском. Рабочие обновят плиточное покрытие в районе домов №№ 21-23Б, 34-36, 49-51, 52. Всего восстановят тротуары на площади 2 510 квадратных метров. Также специалисты отремонтируют покрытие на остановочных площадках. Подрядные организации уже начали выполнять необходимые работы.- На тротуарной части будет заменено плиточное покрытие с размещением тактильной плитки для инвалидов по зрению на посадочных площадках общественного транспорта и установлены водоотводные лотки, - добавил глава администрации города.