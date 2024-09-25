Алексей Логвиненко побывал на торжественном открытии первого детского сада в микрорайоне «Левобережном»

Фото: Администрация Ростова

Долгожданное событие произошло в новом микрорайоне на Левом берегу – там открыли детский сад № 23. Это первый социальный объект в этом районе. Дошкольное учреждение посетил глава администрации донской столицы.Детский сад рассчитан на 200 мест, из которых 35 — для детей в возрасте от полутора до трех лет.- Сад оснащен современной мебелью и техникой. Есть музыкальный и спортивный залы, кабинеты психолога, учителя-логопеда, футбольное поле, пищеблок. Для детей организовано 5-разовое питание, - отметил Алексей Логвиненко.В дошкольном учреждении особое внимание уделено обеспечению безопасности. Здание детского сада оборудовано современной системой пожарной сигнализации и камерами видеонаблюдения, установленными по всему фасаду здания. Кроме того, организован пост охраны.- Поздравляю юных ростовчан, их родителей и педагогов с новосельем! Пусть каждый день в новом детском саду будет для детей маленьким праздником, - подчеркнул глава администрации города.Тем временем на Левом берегу активно развивается социальная инфраструктура. В следующем году в микрорайоне будет открыта школа на 1 100 мест. За счет средств инвестора уже разработана проектная документация на строительство ещё одного детского сада и поликлиники.В настоящее время там ведутся работы по созданию экопарка с искусственными озерами. Запланировано строительство ряда объектов, предназначенных для физкультурно-оздоровительных и развлекательных мероприятий.