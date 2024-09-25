В ДТП в Ростовской области пострадали четыре человека

Фото: УГИБДД по Ростовской области

Четыре человека пострадали в ДТП в Ростовской области. Авария случилась 24 сентября на дороге Таганрог - Покровское.Примерно в 13:00 по трассе на «ВАЗ-21103» двигался 29-летний водитель. Предварительно, автомобилист при повороте налево не уступил дорогу «Хендай Акцент», за рулем которого находился 28-летний парень. Избежать столкновения не удалось.По данным УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП пострадали водитель ВАЗа и его 20-летняя пассажирка. Также были травмированы двое пассажиров «Хендай Акцента» - 21-летняя девушка и 20-летний парень.