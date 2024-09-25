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Ростов с 26 сентября накроет новая волна магнитных бурь

Ростов с 26 сентября накроет новая волна магнитных бурь
Жителей Ростовской области накроет новая волна магнитных бурь. Согласно информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитные бури ожидаются с 26 по 29 сентября.

Солнечная активность достигнет 5 баллов, что соответствует уровню G-1, который классифицируется как слабый. Это может привести к незначительным колебаниям в электросети, минимально повлиять на работу спутников, а также способствует появлению полярных сияний. Кроме того, это явление может сказаться на миграционных маршрутах птиц и животных. Новые вспышки солнечной активности ожидаются с 13 по 15 октября.

Также с 26 сентября стоит ждать нарушений в телевизионном и радиовещании, что связано с увеличением количества солнечной энергии.
Фото: Ростов ру.
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