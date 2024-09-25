В Ростовской области 9-летняя девочка попала под колеса «Хендай»

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В городе Морозовске Ростовской области водитель «Хендай» сбил несовершеннолетнюю. Авария произошла 25 сентября на улице Пламя Революции,2.Предварительно, 22-летний парень за рулем «Хендай Солярис» двигался по улице около 16:50. В этот момент на дорогу в неустановленном месте выбежала 9-летняя девочка. На большой скорости легковушка протаранила пешехода с ног.В УГИБДД по Ростовской области добавили, что в результате ДТП пострадала школьница. Ее с травмами доставили в медучреждение.