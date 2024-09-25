На трассе Ростов – Волгодонск 20 пассажиров оказались заперты в горящем автобусе

Фото: УГИБДД по Ростовской области

Появились подробности смертельного ДТП с участием автобуса на трассе Ростов - Волгодонск. Выяснилось, что жертв могло быть и больше. После столкновения в загоревшемся автобусе оказались заперты 20 пассажиров.В результате лобового столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом «Мерседес» начался пожар. В огненной ловушке оказались двое детей и 18 взрослых. Люди пытались выбраться, но паника и страх не давали им это сделать.К счастью, помощь вовремя оказалась рядом. Сотрудники экстренных служб помогли выбраться людям из полыхающего транспорта. Шесть пассажиров получили травмы и ожоги. В больницу увезли четырех женщин: 42, 43, 46 и 48 лет, а также 20-летняя девушку и 60-летняя пенсионерку.После аварии потерялась пассажирка «Мерседеса». Вскоре ее нашли целой и невредимой.Легковой автомобиль «ВАЗ-2114» в результате столкновения разорвало пополам. Колеса легковушки были вырваны, а сам автомобиль разлетелся на куски. К сожалению, 21-летний водитель «четырнадцатой» погиб. Также до приезда врачей скончался пассажир микроавтобуса.