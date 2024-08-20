Качественным водоснабжением будет обеспечено свыше двух тысяч жителей хутора Малая Каменка Каменского района
В Малой Каменке ускорят процесс подключения жителей к новым водопроводам. До 10 октября ожидается начало приема заявок на подключение.
В Николаевской Константиновского района устранят перебои с электроснабжением за счет новой подстанции, запланированной к вводу в эксплуатацию до 1 декабря.
В Заветинском районе для дома-интерната установят блочно-модульную газовую котельную на сумму более 31 млн рублей, работы завершат до начала зимы.
В Синегорском Белокалитвинского района планируется демонтаж аварийного моста и строительство нового, с завершением в 4 квартале 2025 года.
В Тарасовском районе предусмотрен ремонт автодороги по ул. Стадионной, с завершением до 1 сентября 2025 года.
В Шахтах по программе «Сделаем вместе» к октябрю следующего года построят скейт-парк.
В г.Гуково благоустроят двор многоквартирного дома №88 по ул. Герцена до конца текущего года.