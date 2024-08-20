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Качественным водоснабжением будет обеспечено свыше двух тысяч жителей хутора Малая Каменка Каменского района

По итогам интерактивного приема губернатора Ростовской области Василия Голубева были обсуждены вопросы инфраструктурных улучшений:

Качественным водоснабжением будет обеспечено свыше двух тысяч жителей хутора Малая Каменка Каменского района
В Малой Каменке ускорят процесс подключения жителей к новым водопроводам. До 10 октября ожидается начало приема заявок на подключение.

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Фото: Дон меняется
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