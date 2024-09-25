Фото: Дондей

В Ростове-на-Дону в подземном переходе на проспекте Михаила Нагибина снесли ларьки. Ранним утром 25 сентября горожане стали свидетелями того, как рабочие сносили некогда популярные торговые точки.После завершения работ на месте сноса остались обломки, куски бетона, фрагменты плитки и осколки стекла. Теперь местным жителям приходится осторожно обходить этот опасный участок, чтобы избежать травм. Такая же судьба ожидает и подземный переход поблизости, на пересечении с улицей Ленина. По информации от торговцев, их ларьки будут демонтированы 5 октября.Однако ростовчан беспокоит не только снос торговых точек, но и вопрос о восстановлении подземных переходов после столь масштабных работ. Текущее состояние подземок оставляет желать лучшего.- Снесли ларьки, конечно, молодцы, но кто будет убирать мусор и восстанавливать плиточное покрытие? — интересуются люди.Напомним, что борьба с торговыми точками началась в 2019 году. Противостояние развернулось между владельцами павильонов в подземных переходах и активистами, которые выступают за их снос. Дело дошло до суда, и в 2021 году суд постановил освободить подземки и закрыть все торговые точки. За три года были снесены торговые павильоны в центральной части города и других районах. Теперь остаётся разобраться с последними ларьками на улице Ленина.