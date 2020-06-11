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На ближайшие часы в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение

На ближайшие часы в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение
Жители Ростовской области, уставшие от июньской жары, уже несколько дней наслаждаются прохладной. В течение праздничных выходных в регионе действовало штормовое предупреждение, которое сохраняется и на понедельник 15 июня. Об этом предупредили в пресс-службе донского ГУ МЧС.

В ближайшие часы и до конца суток в Ростовской области прогнозируются сильные дожди, ливни, гроза и град. К тому же, усилится ветер, его порывы будут достигать 23 метров в секунду.

Жителям региона стоит быть очень внимательными, находясь на улице. За последние дни из-за непогоды на Дону зафиксировано несколько случаев падения деревьев, потопов, обрывов линий электропередач.

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