На ближайшие часы в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение
Жители Ростовской области, уставшие от июньской жары, уже несколько дней наслаждаются прохладной. В течение праздничных выходных в регионе действовало штормовое предупреждение, которое сохраняется и на понедельник 15 июня. Об этом предупредили в пресс-службе донского ГУ МЧС.
В ближайшие часы и до конца суток в Ростовской области прогнозируются сильные дожди, ливни, гроза и град. К тому же, усилится ветер, его порывы будут достигать 23 метров в секунду.
Жителям региона стоит быть очень внимательными, находясь на улице. За последние дни из-за непогоды на Дону зафиксировано несколько случаев падения деревьев, потопов, обрывов линий электропередач.