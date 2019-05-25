В Ростовской области в ближайшие часы ожидаются гроза, ливень и шквалистый ветер



В ближайшие часы в Ростовской области ожидается начало шторма. Как передаёт донское МЧС, погода ухудшится через один-три часа.



Ожидаются сильные дожди, град, ливень с грозой и шквалистый ветер. Его порывы будут достигать 20-23 метров в секунду. Сообщается, что штормовое предупреждение сохраняется до конца суток 27 мая.



Жителям донского региона рекомендуют держаться подальше от деревьев, опор линий электропередач и рекламных щитов.