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В Ростовской области в ближайшие часы ожидаются гроза, ливень и шквалистый ветер

В Ростовской области в ближайшие часы ожидаются гроза, ливень и шквалистый ветер
В ближайшие часы в Ростовской области ожидается начало шторма. Как передаёт донское МЧС, погода ухудшится через один-три часа.

Ожидаются сильные дожди, град, ливень с грозой и шквалистый ветер. Его порывы будут достигать 20-23 метров в секунду. Сообщается, что штормовое предупреждение сохраняется до конца суток 27 мая.

Жителям донского региона рекомендуют держаться подальше от деревьев, опор линий электропередач и рекламных щитов.

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