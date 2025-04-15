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Мошенники «развели» профессора ростовского вуза на 22 миллиона рублей

Мошенники «развели» профессора ростовского вуза на 22 миллиона рублей
В Ростове-на-Дону преподаватель одного из городских вузов стал жертвой обманной схемы, потеряв 22 миллиона рублей. Об этом сообщили представители пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области.

По предварительным данным следствия, с середины марта до начала апреля 2025 года профессор получал телефонные звонки и сообщения от неизвестных, выдававших себя за работников силовых структур. Мошенники убедили его в мнимой причастности к сфабрикованному уголовному производству.

- Вследствие обмана профессор снял со счетов и передал аферистам все свои накопления, а также реализовал свой личный автомобиль. Общий размер ущерба составил 22 204 000 рубля, – проинформировали в официальном заявлении МВД.

По указанию аферистов потерпевший покинул свой дом, строго запретив супруге впускать в жилище незнакомых людей. Преступники оказались настолько убедительными, что сумели втереться в доверие к профессору больше, чем его близкие и коллеги.

Злоумышленники были пойманы. В отношении них заведено уголовное дело по статье "Мошенничество". В случае вынесения обвинительного приговора им грозят штраф либо лишение свободы на срок до двух лет.
Фото: Дондей
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