Телефонные мошенники «развели» ростовского федерального судью на 2,5 млн рублей
Информационный портал DonDay.ru опубликовал историю о федеральном судье из Ростова-на-Дону, которого телефонные мошенники «развели» на деньги. Использовав незамысловатую схему, чиновника лишили 2,5 миллионов рублей.
8 февраля на телефон судьи раздался телефонный звонок. Представившись сотрудником банка, мошенник заявил, что со счетом судьи происходят подозрительные операции. На том конце трубки клиента уговорили снять в одном банкомате 2,5 миллиона рублей, и перевести их на счет другого банка.
Словно под гипнозом, наивный судья выполнил все условия. Только на следующее утро он осознал, что его деньги вылетели в трубу, а он стал жертвой мошенников. С заявлением он отправился в полицию.
Поразительным остается не только тот факт, что повидавшего преступников судью смогли развести, как подростка, но и саму скорость работы мошенников. Преступники обвели судью вокруг пальца за считанные часы.