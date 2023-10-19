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Ростовчане сообщают о работе ПВО 19 октября в районе ТРЦ «Мега»

Ростовчане сообщают о работе ПВО 19 октября в районе ТРЦ «Мега»
Ростовчане сообщают о работе ПВО 19 октября. Фото белых следов в небе очевидцы опубликовали в социальных сетях.

По словам горожан, в районе ТРЦ «Мега» ввысь поднялся снаряд, который сбил неизвестный объект.

- Я остановился на парковке, смотрю - летит что-то. И после этого взрыв раздался, - говорит местный житель.

Некоторые утверждают, что ПВО сработало дважды. Нечто, похожее на ракеты, запустили в небо с разницей по времени примерно в минуту.

- Две штуки взлетели в районе старого аэропорта. Шумят так, - поделились ростовчане.

В специализированных ведомствах ситуацию пока не комментировали.
Фото: DonDay.ru.
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