Ростовчане сообщают о работе ПВО 19 октября в районе ТРЦ «Мега»
Ростовчане сообщают о работе ПВО 19 октября. Фото белых следов в небе очевидцы опубликовали в социальных сетях.
По словам горожан, в районе ТРЦ «Мега» ввысь поднялся снаряд, который сбил неизвестный объект.
- Я остановился на парковке, смотрю - летит что-то. И после этого взрыв раздался, - говорит местный житель.
Некоторые утверждают, что ПВО сработало дважды. Нечто, похожее на ракеты, запустили в небо с разницей по времени примерно в минуту.
- Две штуки взлетели в районе старого аэропорта. Шумят так, - поделились ростовчане.
В специализированных ведомствах ситуацию пока не комментировали.