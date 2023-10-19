Ростовчане сообщают о работе ПВО 19 октября в районе ТРЦ «Мега»

Фото: DonDay.ru.

Ростовчане сообщают о работе ПВО 19 октября. Фото белых следов в небе очевидцы опубликовали в социальных сетях.По словам горожан, в районе ТРЦ «Мега» ввысь поднялся снаряд, который сбил неизвестный объект.- Я остановился на парковке, смотрю - летит что-то. И после этого взрыв раздался, - говорит местный житель.Некоторые утверждают, что ПВО сработало дважды. Нечто, похожее на ракеты, запустили в небо с разницей по времени примерно в минуту.- Две штуки взлетели в районе старого аэропорта. Шумят так, - поделились ростовчане.В специализированных ведомствах ситуацию пока не комментировали.