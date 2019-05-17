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«Гены мамы-модели не спасли»: подписчики обсуждают фото дочери Тарасова

«Гены мамы-модели не спасли»: подписчики обсуждают фото дочери Тарасова
Подписчики активно обсуждают внешность дочери Дмитрия Тарасова. Дебаты среди пользователей Интернета разгорелись, когда футболист поделился в соцсети фотографией с ребёнком.

Дмитрий Тарасов подписал пост: «Моя жизнь, мое настроение...». Злые языки говорят, что скоро мужчина бросит и Милану, и её маму, Анастасию Костенко.

- А о старшей дочери так не говорит. Когда она была маленькая и единственная, небось, тоже её любил, а потом разлюбил из-за алиментов. Сколько продлится любовь к младшей дочери? - размышляет одна из подписчиц.

Так случилось с его бывшей супругой, которая была ещё до Бузовой, Оксаной Пономаренко. Он оставил её с дочкой Ангелиной и отказался платить алименты.

В браке у Анастасии и Дмитрия родилась дочка Милана. Девочке нет ещё года, она родилась 10 июля 2018 года. Пара часто делится семейными фотографиями и ненамного реже — снимками ребёнка.

Многие подписчики в комментариях отмечают, что девочка несимпатичная: «Гены мамы-модели не помогли». Кто-то просто констатирует это как факт, при этом добавляя, что малышка перерастёт этот период.

Другие же утверждают, что она обычный милый ребёнок. В комментариях можно часто увидеть фразу: «Копия папы» (отметим, что внешность Дмитрия тоже нравится далеко не всем).

Напомним, футболист Тарасов и модель Костенко поженились в январе 2018 года. Спустя полгода у них родилась малышка Милана. Девочка растёт здоровой, Анастасия даже как-то сказала, что она будет высокой девушкой. И неудивительно - её родители тоже далеко не маленькие.
«Гены мамы-модели не спасли»: подписчики обсуждают фото дочери Тарасова

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  1. Раим

    Сегодня, 13:47

    Сейчас носится с малышкой Тарасов,а через пару лет забудет ее,как и старшую дочь(((

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