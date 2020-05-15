Новые случаи заболевания COVID-19 на Дону выявили на 33 территориях

За последние сутки в Ростовской области диагноз «коронавирус» подтвердили у жителей 33 населённых пунктов. В течение дня положительные результаты тестов получили 115 человек, за весь период – 2 427.Новые заражённые зарегистрированы в Ростове-на-Дону (33), Семикаракорском районе (6), Батайске, Новошахтинске, Каменске-Шахтинском, Кашарском районе (по 5), Шахтах, Мясниковском, Тарасовском, Мартыновском, Орловском, Весёловском районах (по 4), Волгодонске, Ремонтненском, Сальском районах (по 3), Гукове, Аксайском, Заветинском, Чертковском, Обливском, Каменском районах (по 2), Новочеркасске, Звереве, Таганроге, Дубовском, Багаевском, Кагальницком, Зерноградском, Миллеровском, Песчанокопском, Неклиновском и Шолоховском районах (по 1). «Чистым» по-прежнему остаётся только Родионово-Несветайский район.От новой коронавирусной инфекции скончался 31 пациент. В тяжёлом состоянии находятся 19.