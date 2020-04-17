За сутки в Ростовской области количество заражённых коронавирусом выросло до 292

В Ростовской области за сутки увеличилось количество людей, заражённых новой коронавирусной инфекцией. За сутки зарегистрировали 60 пациентов с COVID-19. Такие данные опубликованы на официальном портале Стопкоронавирус.рф. Всего в регионе по состоянию на 20 апреля выявлено 292 заболевших.Случаи заражения уже зафиксировали в десятках населённых пунктах донского региона: в Ростове-на-Дону, Азове, Зверево, Новошахтинске, Новочеркасске, Донецке, Шахтах, Чертково, Батайске, Кашарах, Матвеев-Кургане, Семикаракорске, Гуково, Таганроге, Красном Сулине, Тарасовском, Верхнедонском, Куйбышевском, Азовском, Каменском, Боковском, Обливском, Каменском, Сальском, Аксайском, Милюинском, Целинском, Мартыновском, Красносулинском, Цимлянском, Кашарском, Октябрьском, Мясниковском, Егорлыкском и Белокалитвинском районах.В России за сутки диагноз «коронавирус» поставили 4 268 людям. За весь период болезнь выявили у 47 121 пациентом, из них летальных исходов - 405.