Митрополит Меркурий выразил соболезнования семьям погибших на очистных сооружениях

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий выразил соболезнования семьям погибших в Неклиновском районе рабочих.– Невозможно быть равнодушным и безучастным к безвременной кончине людей, которые шли друг за другом на гибель ради спасения и помощи ближнему, – сказал митрополит.Также Меркурий обратился к духовенству Таганрогского благочиния Ростовской-на-Дону епархии с просьбой оказать безвозмездное содействие в проведении отпеваний погибших и оказании психологической духовной помощи родным.Трагедия на очистных сооружениях в хуторе Дмитриадовка 21 мая унесла жизни 11 человек. Еще семеро работников водоканала находятся в больнице.22 мая в Ростовской области объявлено траурным днем.