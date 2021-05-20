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Митрополит Меркурий выразил соболезнования семьям погибших на очистных сооружениях

Митрополит Меркурий выразил соболезнования семьям погибших на очистных сооружениях
Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий выразил соболезнования семьям погибших в Неклиновском районе рабочих.

– Невозможно быть равнодушным и безучастным к безвременной кончине людей, которые шли друг за другом на гибель ради спасения и помощи ближнему, – сказал митрополит.

Также Меркурий обратился к духовенству Таганрогского благочиния Ростовской-на-Дону епархии с просьбой оказать безвозмездное содействие в проведении отпеваний погибших и оказании психологической духовной помощи родным.

Трагедия на очистных сооружениях в хуторе Дмитриадовка 21 мая унесла жизни 11 человек. Еще семеро работников водоканала находятся в больнице.

22 мая в Ростовской области объявлено траурным днем.

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