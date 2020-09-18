Минздрав Ростовской области покупает автомобили почти за 37 млн рублей

Министерство здравоохранения Ростовской области ищет поставщика, который предоставит легковые автомобили для районных больниц. За технику заказчик готов заплатить почти 40 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок 21 сентября.Как стало известно, министерство приобретёт 43 полноприводных легковушки с механической коробкой передач за 36 739 200 рублей. Стоимость одной машины колеблется в пределах 800-900 тысяч рублей. Вероятно, это будут иномарки. Однако для нужд районных больниц можно было бы найти авто подешевле, тем самым сэкономить деньги, например, на необходимые препараты или медикаменты.Машины поставят во все 43 муниципалитета Ростовской области. Так, автомобили появятся в Азовском, Аксайском, Багаевском, Белокалитвинском, Боковском, Верхнедонском, Веселовском, Волгодонском, Дубовском, Егорлыкском, Заветинском, Зерноградском, Зимовниковском, Кагальницком, Каменском, Кашарском, Константиновском, Красносулинском, Куйбышевском, Мартыновском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Милютинском, Морозовском, Мясниковском, Неклиновском, Обливском, Октябрьском, Орловском, Песчанокопском, Пролетарском, Ремонтненском, Родионово-Несветайском, Сальском, Семикаракорском, Советском, Тарасовском, Тацинском, Усть-Донецком, Целинском, Цимлянском, Чертковском и Шолоховском районах.Приём электронных заявок закроется 29 сентября. Затем через пару дней объявят победителя, который в течение двух месяцев должен будет предоставить министерству легковые машины.