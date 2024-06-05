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Минприроды Ростовской области заявило, что в регионе изменился климат

Минприроды Ростовской области заявило, что в регионе изменился климат
В донском регионе изменился климат. Информацию об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Ростовской области на пресс-конференции 4 июня.

По словам Михаила Фишкина, в регионе наблюдается резкая смена погоды. Большое количество осадков сменяется засухой и жарой.

Однако он поспешил успокоить жителей региона. Чиновник пояснил, что климатические изменения происходят циклично: периоды маловодья сменяются периодами половодья.

- Во времена Шолохова (прим. - XX век) на конях переходили Дон. Он же сумасшедший, большой, но были и такие времена, когда он мелел, - рассказал Михаил Фишкин.

Чиновник заявил о том, что ведомство регулярно отслеживает климатические изменения для адаптации к ним.
Фото: Ростов ру
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