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Причиной крупных лесных пожаров в Ростовской области стали разряды молнии

Причиной крупных лесных пожаров в Ростовской области стали разряды молнии
Причиной крупных лесных пожаров в Тарасовском районе Ростовской области стали разряды молнии. Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин 4 июня.

Первый лесной пожар произошёл вечером 31 мая. Площадь возгорания составила 169 гектаров, и только на следующий день его удалось потушить. Однако буквально тем же вечером начался новый пожар. Его тушили двое суток, и площадь возгорания составила 123 гектара. В ликвидации пожаров были задействованы сотни спасателей и вертолёт Ми-8.

Министр природных ресурсов сообщил, что причиной обоих пожаров стали удары молнии.

- Первый пожар был потушен полностью. Второй пожар произошел, когда мы завершали. Усилились разряды молнии. Светопредставление было, - сказал Михаил Фишкин.

Министр также рассказал, что в результате пожара пострадали в основном сосны и молодые побеги акации. Однако сосну, к сожалению, уже не удастся восстановить, а вот акация в этом лесу зацветёт уже через два года.

Чиновник также отметил, что такая пожароопасная ситуация нехарактерна для конца весны. Обычно высокие температуры и отсутствие осадков наблюдаются в регионе с августа и до сентября или даже октября.

Но этому способствовали засуха, высокие температуры, заморозки и сильный ветер.

Отметим, что с 4 июня в Ростовской области введён режим повышенной готовности из-за засухи. Это распоряжение было подписано губернатором Василием Голубевым.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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