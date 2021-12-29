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В Сальске из-за взрыва в квартире пятиэтажки пострадала девушка

В Сальске из-за взрыва в квартире пятиэтажки пострадала девушка

В Сальске в одной из квартир пятиэтажного дома прогремел взрыв. ЧП случилось днем 31 декабря на улице Островского 63 Б.

Когда в квартире на втором этаже взорвался бытовой газ, ударной волной выбило стекла и даже пластиковый балкон. Осколки разбросаны по всей улице. Сам дом в целом не пострадал.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в результате случившегося пострадала девушка.

Новый год травмированная сальчанка встретит в больничной палате, а когда она вернется домой - ее ждет ремонт в квартире. Несмотря на происшествие, остальных жильцов пятиэтажного дома не эвакуировали.
Фото: Подслушано Сальск.
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