В Сальске из-за взрыва в квартире пятиэтажки пострадала девушка

Фото: Подслушано Сальск.

В Сальске в одной из квартир пятиэтажного дома прогремел взрыв. ЧП случилось днем 31 декабря на улице Островского 63 Б.Когда в квартире на втором этаже взорвался бытовой газ, ударной волной выбило стекла и даже пластиковый балкон. Осколки разбросаны по всей улице. Сам дом в целом не пострадал.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в результате случившегося пострадала девушка.Новый год травмированная сальчанка встретит в больничной палате, а когда она вернется домой - ее ждет ремонт в квартире. Несмотря на происшествие, остальных жильцов пятиэтажного дома не эвакуировали.