Международные рейсы из Ростова-на-Дону откроют 1 августа

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Из Ростовского аэропорта “Платов” можно будет улететь за границу уже 1 августа. Об открытии международных авиарейсов в России сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24 июля.“Платов” стал одним из четырёх аэропортов, которым разрешили возобновить авиасообщения за рубеж. Так, рейсы будут выполнятся из Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области.Из донской столицы пока можно будет отправиться только в Турцию (Стамбул и Анкара) и Великобританию (Лондон). Кроме того, всем туристам, прибывшим в Соединённое Королевство, будет необходимо соблюдать двухнедельную самоизоляцию.Из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга граждане смогут улететь в Танзанию (Занзибар). С 10 августа возобновятся авиарейсы с турецкими городами Анталия, Бодрум и Даламан.Как сообщалось ранее, в марте вылеты за границу были прекращены из-за пандемии коронавирусной инфекции. В этот период перелёты осуществляли только грузовые и вывозные рейсы для россиян, которые не успели вернуться из других стран.