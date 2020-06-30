Дополнительные авиарейсы свяжут Ростов и Москву
Из Ростова-на-Дону запустят дополнительные рейсы в Москву. Такую информацию предоставили в пресс-службе аэропорта Платов.
Самолёты будут курсировать ежедневно. Лайнеры авиакомпании «Аэрофлот» станут летать из Платова в 20:10, из Шереметьево — в 17:20. Компания S7 организует рейсы вылетом из Ростова-на-Дону в 5:30, из Москвы (Домодедово) — в 23:50. Время в пути составляет примерно два часа.
Ранее сообщалось, что частоту перелётов из Ростова в Москву и обратно увеличила компания Utair. Сейчас между городами выполняются 93 рейса.
Пока осуществляются перелёты только внутри России. Границы остаются закрытыми из-за пандемии коронавируса. С недавних пор исключение сделали для людей, которым необходимо пересечь границу для работы, учёбы, получения медицинской помощи, ухода за родственниками. При себе необходимо иметь соответствующие документы.