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Дополнительные авиарейсы свяжут Ростов и Москву

Дополнительные авиарейсы свяжут Ростов и Москву
Из Ростова-на-Дону запустят дополнительные рейсы в Москву. Такую информацию предоставили в пресс-службе аэропорта Платов.

Самолёты будут курсировать ежедневно. Лайнеры авиакомпании «Аэрофлот» станут летать из Платова в 20:10, из Шереметьево — в 17:20. Компания S7 организует рейсы вылетом из Ростова-на-Дону в 5:30, из Москвы (Домодедово) — в 23:50. Время в пути составляет примерно два часа.

Ранее сообщалось, что частоту перелётов из Ростова в Москву и обратно увеличила компания Utair. Сейчас между городами выполняются 93 рейса.

Пока осуществляются перелёты только внутри России. Границы остаются закрытыми из-за пандемии коронавируса. С недавних пор исключение сделали для людей, которым необходимо пересечь границу для работы, учёбы, получения медицинской помощи, ухода за родственниками. При себе необходимо иметь соответствующие документы.

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