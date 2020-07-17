В августе увеличится количество авиарейсов из Ростова до Санкт-Петербурга

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В ростовском аэропорту Платов увеличат количество рейсов до Санкт-Петербурга. Дополнительные перелёты будут осуществлять две авиакомпании уже в августе. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.В настоящее время работают самолёты Smartavia, «Азимут» и «Россия». Они ежедневно перевозят пассажиров из донской столицы в Санкт-Петербург. Планируется, что в августе за неделю будет осуществляться 19 рейсов по этому же направлению.Авиакомпания Smartavia пустит дополнительные самолёты рейса 5N-535/536 по четвергам и субботам. Билеты в кассах воздушного вокзала можно будет приобрести уже на 1 августа. Также «Азимут» добавит частоту рейса А4-203/204 по вторникам. Расписание самолётов будет зависеть от дня недели.