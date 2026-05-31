Легковушка повредила остановку и несколько автомобилей на Малиновского в Ростове

Фото: Соцсети

Легковушка уничтожила остановку и несколько автомобилей на Малиновского в Ростове-на-Дону. Кадры в социальных сетях утром 31 мая разместили очевидцы аварии.По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на автобусную остановку. Инцидент произошел утром 31 мая на улице Малиновского в районе остановки ГПЗ 10.От удара остановка, по словам свидетелей, сложилась как карточный домик. Помимо этого, легковая машина задела и повредила несколько припаркованных рядом автомобилей, после чего перевернулась на крышу.В Госавтоинспекции Ростовской области подтвердили факт ДТП. Отмечается, что в результате инцидента транспортные средства получили механические повреждения. К счастью, никто из людей не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.