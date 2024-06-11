Фото: Ростов ру

Между Ростовом и Ейском начнет курсировать сезонный поезд с 15 июня. Об этом сообщили в Северо-Кавказской пассажирской компании.Рельсовый автобус отправится из донской столицы в 7:54 и прибудет в Ейск в 11:35. Обратно он отправится вечером, в 19:09. В Ростов поезд доедет в 22:03.В пути поезд будет останавливаться на станциях: Заречная, Батайск, Орловка-Кубанская, Староминская-Тимашевская, Старощербиновская.Рельсовый автобус будет курсировать по выходным дням до 29 сентября. За полный билет на весь маршрут нужно будет заплатить 486 рублей.