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Между Ростовом и Ейском начнет курсировать сезонный поезд с 15 июня

Между Ростовом и Ейском начнет курсировать сезонный поезд с 15 июня
Между Ростовом и Ейском начнет курсировать сезонный поезд с 15 июня. Об этом сообщили в Северо-Кавказской пассажирской компании.

Рельсовый автобус отправится из донской столицы в 7:54 и прибудет в Ейск в 11:35. Обратно он отправится вечером, в 19:09. В Ростов поезд доедет в 22:03.

В пути поезд будет останавливаться на станциях: Заречная, Батайск, Орловка-Кубанская, Староминская-Тимашевская, Старощербиновская.

Рельсовый автобус будет курсировать по выходным дням до 29 сентября. За полный билет на весь маршрут нужно будет заплатить 486 рублей.
Фото: Ростов ру
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