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Между Ростовской и Волгоградской областями будет курсировать пригородный поезд с 1 мая

Между Ростовской и Волгоградской областями будет курсировать пригородный поезд с 1 мая
Между Ростовской и Волгоградской областями будет курсировать пригородный поезд с 1 мая. Информацию об этом сообщили в СКЖД.

Поезд маршрутом Волгоград-1 – Чернышков будет ездить до станции Морозовская Ростовской области по выходным и праздничным дням .

Состав со станции Волгоград-1 отправится в 8:57. В 12:46 он прибудет на станцию Чернышков. Дальше электричка поедет до Морозовска и прибудет на станцию в 13:06.

Обратно поезд отправится в 14:42. На станцию Чернышков состав доедет в 15:10. На конечную стацию в Волгоград он доедет в 19:13.
Фото: Ростов ру
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