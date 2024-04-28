Фото: Ростов ру

Между Ростовской и Волгоградской областями будет курсировать пригородный поезд с 1 мая. Информацию об этом сообщили в СКЖД.Поезд маршрутом Волгоград-1 – Чернышков будет ездить до станции Морозовская Ростовской области по выходным и праздничным дням .Состав со станции Волгоград-1 отправится в 8:57. В 12:46 он прибудет на станцию Чернышков. Дальше электричка поедет до Морозовска и прибудет на станцию в 13:06.Обратно поезд отправится в 14:42. На станцию Чернышков состав доедет в 15:10. На конечную стацию в Волгоград он доедет в 19:13.