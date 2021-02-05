Метель и гололед ожидаются в Ростове в ближайшее время

В донской столице ожидаются метель и гололед. Непогоду прогнозируют на 8 февраля.Как сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС, в этот день в Ростове будет снегопад. Осадки могут налипать на деревьях и проводах, провоцируя аварии. Водителям рекомендуется парковать машины как можно дальше от слабозакрепленных конструкций. Автомобилистам также необходимо соблюдать безопасную скорость.Соблюдать меры безопасности нужно и пешеходам. Дорогу рекомендуется переходить только в специальных местах, а на одежде должны быть светоотражающие элементы.