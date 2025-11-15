В кафе на вокзале в Ростовской области выявили ряд санитарных нарушений

Фото: Соцсети

На предприятиях общественного питания на железнодорожном вокзале в Ростовской области зафиксированы проблемы с санитарными нормами. Информацию предоставила Южная транспортная прокуратура.Контролирующий орган обнаружил некоторые несоответствия в работе кафе, расположенном на станции Лихой. В частности, продавали продукты с истекающим сроком годности, а приготовление блюд осуществлялось с существенными отступлениями от установленных рецептов. Кроме того, на товарах отсутствовала необходимая маркировка.В результате на владельца кафе был наложен штраф в соответствии со статьей, регулирующей нарушение санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к организации питания населения. Подчеркивается, что нарушения устранены.Владелец обязан оплатить штраф. Размер взыскания не называется. Предположительно, речь идет о сумме от одной до пяти тысяч рублей.