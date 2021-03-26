Медики выявили коронавирус в 50 муниципалитетах Ростовской области

В Ростовской области коронавирусную инфекцию обнаружили в 50 городах и районах. По данным на 30 марта, наибольшее количество зараженных специалисты зафиксировали в донской столице - 92 человека. Второе место делят Неклиновский район, Волгодонск и Новошахтинск. Там вирус подхватили по восемь человек.По семь человек с COVID-19 обнаружили на территории Азовского, Белокалитвинского районов, городов Таганрог и Батайск. В Шахтах диагноз подтвердился у шести человек,а в Каменске-Шахтинском и Зерноградском районе борьбу с инфекцией начали по пять дончан.В Морозовском, Красносулинском, Семикаракорском, Багаевском районах и Новочеркасске заболели по четыре человека. По три пациента с коронавирусом появились в Цимлянском, Волгодонском, Тацинском, Сальском и Гуково. Среди новых инфицированных оказались по два жителя Кагальницкого, Аксайского, Зимовниковского, Милютинского, Песчанокопского, Тарасовского, Кашарского, Матвеево-Курганского и Чертковского районов. Столько же заразились на территории Каменского, Мартыновского, Пролетарского, Константиновского, Ремонтненского, Миллеровского районов и Азова.Пациентами с коронавирусом стали по одному человеку в Дубовском, Веселовском, Усть-Донецком, Обливском, Куйбышевском, Заветинском, Мясниковском, Октябрьском, Цимлянском, Боковском, Егорлыкском районах и городах Зверево, Донецк.Всего за период пандемии инфекцию обнаружили у 80 597 жителей региона. Из них 3 553 скончались от болезни. По информации областного правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями. За минувшие сутки не стало 20 дончан в возрасте от 26 до 88 лет.