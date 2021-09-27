В Ростовской области коронавирус подхватили еще 489 жителей

В Ростовской области медики выявляют все больше случаев инфицирования COVID-19. За сутки с 28 по 29 сентября диагноз подтвердился у 489 жителей региона.Большинство новых пациентов с коронавирусом составила молодежь от 18 до 45 лет. В этой возрастной категории оказалось 33,9% зараженных. На втором месте по числу заболевших остаются люди от 46 до 65 лет (31,3%). Борьбу с опасным вирусом начали и пенсионеры. Положительные результаты тестов на COVID-19 получили 12,1% жителей региона от 66 до 79 лет и 3,3% старше 80 лет. Инфекцию подхватили даже дети (19,4% зараженных).Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 138 132 человека. Большинство из них уже выздоровели. Однако медики смогли спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. Как сообщили в областном правительстве, COVID-19 унес жизни 6 777 человек.