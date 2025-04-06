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МЧС объявило экстренное предупреждение из-за заморозков в Ростовской области

МЧС объявило экстренное предупреждение из-за заморозков в Ростовской области
В период с 8 по 11 апреля в Ростовской области ожидается похолодание, о чем сообщили метеорологи. Предупреждение было опубликовано Главным управлением МЧС региона.

Важно подчеркнуть, что в начале следующей рабочей недели в апреле прогнозируется резкое похолодание. В Ростове в понедельник температура поднимется до +16 градусов. Но уже со вторника среднесуточная температура снизится до +6 градусов.

Согласно последним данным, в ночное и утреннее время 8 апреля в западных территориях, а 9, 10 и 11 апреля в ряде районов Ростовской области ожидается падение температуры до отметок от -1 до -4 градусов.
Фото: Donday
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