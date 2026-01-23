МЧС: Мобильный пункт обогрева организовали на трассе в Ростовской области

Фото: Ростов ру.

Из-за сильного снегопада на трассе М-4 в Ростовской области развернули мобильный пункт обогрева. Об этом сообщили в МЧС России вечером 23 января.Пункт обогрева открыли на 873-м километре трассы в Миллеровском районе, в районе села Верхнеталовки. Пункт расположен на автодороге в сторону Москвы.По картам видно, что на этом участке трассы сейчас нет пробок. Похоже, пункт обогрева поставили на случай, если движение по трассе остановится из-за метели.