Малая авиация на Дону уходит в тень



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Региональные авиаперевозки на Дону не получили своего развития. Несмотря на принятую в 2013 году концепцию до 2030 года, эта сфера в Ростовской области остаётся неразвитой. Проблемы региональных авиаперевозок обсуждали во время круглого стола в Законодательном собрании 28 февраля.



По словам руководителя лаборатории изучения проблем правового регулирования легкой, сверхлегкой авиации Ростовского института РПА Минюста России Вадима Цыганаша, становлению малой авиации мешают несколько факторов. Основные из них - это высокие налоги и режим земель.

- Вся Москва (компании, эксплуатирующие суда малой авиации, - прим. ред.) регистрируются в Ульяновской области, потому что там самая низкая налоговая ставка. Регион получает с бортов, которые реально эксплуатируются в Москве, 324 миллиона. Это не очень большие цифры, но лучше, чем ничего. Мы делали подсчёты. Ростовская область потеряла бы разом 2,5 млн рублей при потенциале получить 340 млн рублей, сделав ставку налога на рубль меньше, чем в Ульяновской области. Все эти компании перешли бы на регистрацию сюда, - считает Вадим Цыганаш.



Существующие же в регионе немногочисленные эксплуатанты малых воздушных судов сталкиваются с проблемой нецелевого использования земель сельхозназначения под посадочные площадки. Транспортная прокуратура регулярно выносит постановления за выявленные нарушения. Участники встречи говорили о необходимости введения особого юридического статуса для земель под посадочные полосы.



В сложившихся условиях представители региональных авиаперевозок стали уходить в тень.

- Сейчас появилась тенденция, что многие эксплуатанты, которые имеют документы, уходят в «чёрную авиацию», - отметил руководитель компании, выполняющей авиахимработы Максим Меркулов. - Это связано с высоким налогообложением. Вместе с содержанием пилотов налог выходит под 60%. Работа получается нерентабельной. Люди выводят свои суда из реестра, чтобы не платить транспортный налог. Затем они заключают договоры с сельхозпроизводителями на обработку полей наземной техникой, а фактически применяется авиация.



Меркулов добавил, что пилоты выходят из официальных организаций и идут в «чёрные». Тем самым на протяжении года-двух не проходят проверок, комиссий, не подтверждают лётную практику, теряя свои навыки.

- Это всё сильно сказывается на безопасности полётов. Если посмотреть статистику катастроф в «чёрной авиации», она становится всё больше и больше, тем самым подрывая доверие к малой авиации в целом, - добавил Меркулов.



Заместитель министра транспорта Ростовской области Сергей Ушаков считает, что на Дону есть потенциал для развития малой авиации. В настоящее время прорабатывается вопрос о возобновлении работы аэродромов в Волгодонске и станице Вёшенской.

- В 2018-2019 годах комиссией проводилось обследование. В результате установлено, что использование этих аэродромов возможно при условии проведения их реконструкции и доведения до современных требований, - рассказал Ушаков. - Ориентировочная стоимость восстановления составляет от 800 до 1,5 млрд рублей. Поэтому развитие местных аэродромов может вестись только с участием бизнеса на основе частно-государственного партнёрства.



По мнению Сергея Ушакова, внутриобластные воздушные перевозки могут быть возможны при условии обеспечения субсидирования одного полета малого судна в размере более 120 тысяч рублей.



В то же время участники совещания не сомневаются в востребованности малой авиации на Дону. Чтобы добраться из Ростова до того же Волгодонска или станицы Вёшенской на машине, потребуется пять и более часов. На самолёте это расстояние можно преодолеть в разы быстрее. Не говоря уже о применении малой авиации для природоохранного патрулирования, ликвидации последствий стихийных бедствий, медицинских нужд, учебных полётов, мониторинга приграничных территорий.



По словам Вадима Цыганаша, есть потенциальные инвесторы, готовые зайти на этот рынок в Ростовской области, однако для них необходимо создать условия. Но пока сфера малой авиации на Дону состоит из одних только проблем.