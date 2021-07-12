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Ловить «безмасочников» в маршрутках Ростова теперь будут сотрудники ГИБДД

Ловить «безмасочников» в маршрутках Ростова теперь будут сотрудники ГИБДД

В Ростове к рейдам по проверке соблюдения «масочного» режима в общественном транспорте подключится ГИБДД. Об этом сообщили в администрации города 14 июля.

В работу уже включены два экипажа ОГИБДД УМВД России. Сотрудники помогают группам проверки на трассе. Дорожные полицейские могут остановить любое транспортное средство, чтобы удостовериться, все ли пассажиры и водители носят маски.

С какой целью для проверок в транспорте города подключили сотрудников ГИБДД, неизвестно. Ведь в группах проверки и так есть полицейские. Видимо, для того, чтобы ловить злостных нарушителей правопорядка в виде бабушек и студентов, нужна более «тяжелая артиллерия». Кажется, что «безмасочников» ловят больше правоохранителей, чем преступников. Они ведь действительно в большей степени создают опасность для общества.

На данный момент уже проверено больше 900 транспортных средств. На злостных нарушителей проверяющие составили 33 протокола, в том числе на одного водителя. Людям без масок грозят штрафы от одной до 30 тысяч рублей.

Напомним, не так давно в ходе внеплановых рейдов группы проверки за два дня обнаружили больше 100 «безмасочников», что на 30% больше, чем после введения новых ограничений на Дону.

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