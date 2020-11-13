Любовная история дончанки с погибшим командиром сбитого в Армении Ми-24 растрогала пользователей Интернета

История знакомства дончанки Карины с погибшим командиром сбитого в Армении вертолета Юрием Ищуком растрогала пользователей Сети. Еще в марте 2017 года журналисты armeniasputnik.am сняли репортаж о семейной жизни офицеров российской авивбазы Южного военного округа.Для корреспондентов Армении это была история о возвращении российским военнослужащим девушки с армянскими корнями в Ереван. Бабушка и дедушка Карины - армяне, но девушка родилась в Новочеркасске.- Офицером я мечтала стать еще с детства, - поделилась Карина. - Мне всегда нравилась форма, погоны, китель, так как я росла в семье военнослужащих. Когда папа взял меня с собой на парад в Ростов, я увидела стройные ряды девушек-курсанток, и поняла, что тоже хотела бы оказаться среди них.Юрий Ищук родился в Костроме. После окончания школы он поступил в Сызранский филиал ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора Жукова и Гагарина», он ушел в армию. Потом Юрий отправился на службу в город Пугачев Самарской области, после него - в Кореновск и в Ростов.Именно в донской столице он и познакомился с будущей женой на командно-диспетчерском пункте. В то время она работала связисткой.- Карина организовывала между воздушным судном и землей, а я исполнял обязанности помощника руководителя полетов. Так мы и познакомились, - рассказал Юрий. - Я узнал ее номер, а на следующий день уже пригласил на свидание.В интервью Карина призналась, что на первой же встрече поняла, что готова связать с ним свою жизнь. В июле 2016 года пара узаконила отношения и отправилась на службу в Армению.Молодые люди счастливо прожили четыре года семейной жизни. Когда в республике шла кровопролитная война с Азербайджаном, 9 ноября 2020 года Юрий и его товарищ Роман Федина погибли. У границы Азрбайджана и Армении вертолет Ми-24, в котором находился майор Ищук, сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса. Азербайджан признал свою причастность к крушению вертолета. В отношении военных, которые открыли огонь, возбуждено уголовное дело.Президент России Владимир Путин наградил погибших летчиков орденом Мужества посмертно. Юрия Ищука похоронили на новом кладбище Новочеркасска 16 ноября.